Ahmet Ağaoğlu Burak'ın bonservis bedelini açıkladı!

Bordo-mavili kulüpte önemli gündemlerden biri de Burak Yılmaz'ın durumu... Başkan Ahmet Ağaoğlu, 32 yaşındaki forvetin geleceğiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Karadeniz Fırtınası'nın başkanı Ağaoğlu, Burak'ın kulüpten ayrılmasının belirli şartlar oluşursa gerçekleşebileceğini kaydetti. Ağaoğlu "Burak, Trabzonspor'un sözleşmeli futbolcusu ve takımın kamp kadrosundadır. Her futbolcunun bir değeri, ağırlığı vardır" dedi.



Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu sözlerini şöyle tamamladı: "Şartlar göz önünde bulundurulduğunda Burak Yılmaz'ın maliyeti doğal olarak yüksek olabilir. Asla ve asla 'oyuncunun motivasyonu bu açıklamalardan dolayı bozuluyor' yorumları çıkarılmamalı. 20 milyon TL kazanan oyuncunun morali mi bozulur? Bizim yönetim olarak Burak Yılmaz için belirlediğimiz bonservis bedeli 4.5 milyon euro'dur. Ayrıca 1 milyon euro da menajer ücreti bulunuyor"