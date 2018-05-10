Okay Yokuşlu'ya özel teklif
Trabzon, 24 yaşındaki yıldıza yeni sözleşme teklif edecek. Sözleşmesinde "7 milyon 500 bin dolara serbest kalır" maddesi bulunan Okay Yokuşlu'ya 250 bin ile 500 bin euro arasında zam yapılacak. Okay'ın menajeri Batur Altıparmak, "5 takımla görüşüyoruz ama son kararı kendisi verecek" dedi.
SADECE YURT DIŞINI KAPSIYOR
Okay'ın menajeri Batur Altıparmak, Fotomaç'a yaptığı açıklamada, genç ön liberoyla ilgilenen 5 kulübün olduğunu söyledi. Altıparmak, Okay'ın sözleşmesindeki serbest kalır maddesinin sadece yurt dışından gelen teklifler için geçerli olduğunu belirterek, "Sezon sonu itibariyle masaya oturacağız. Görüşeceğimiz kulüpler netlik kazandıktan sonra bir ayrılma ihtimali var. Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya'dan bazı takımlar ilgileniyor. Biz 15 yaşından beri ailesiyle planlama yapıyoruz. Bu planlamada 23-25 yaş arasında Avrupa'ya gitme hedefi vardı. Geçen sene sözleşmesini uzattık, eğer uzatmasak bu sezon serbest kalıyordu. Sözleşmeyi uzatırken sadece yurt dışında geçerli olmak şartıyla maddeyi koydurduk. Bu, Trabzonspor için çok faydalı bir antlaşmaydı" ifadesini kullandı.
RESMİ TEKLİF YOK AMA TEMAS VAR
Altıparmak, Trabzon'un yeni bir sözleşme teklif etmesi durumunda bunun değerlendirilebileceğini de vurgulayarak, "Ancak bu konuda kararı Okay verecek. Eğer o isterse oturup konuşulur. Ama fırsat varken ve iyi bir takım olursa yurt dışını denemek istiyor. 5 takım ilgileniyor şu an. Bu 5 kulüp içerisinde iki tanesi üst düzey diyebiliriz. Ama 'resmi bir teklif var' dersek yalan olur. Şu an resmi teklif yok. Sadece temaslarımız bulunuyor" diye konuştu.
Yunus Emre SEL
KAYSERİ'DEN ALINDI
2015'te Kayserispor'dan 2 milyon euro'ya Trabzonspor'a transfer olan Okay, her geçen gün performansını artırdı. 24 yaşındaki ön libero, geçen yıl 2018'de bitecek sözleşmesini 2020'ye kadar uzattı. Yetenekli oyuncuya 2018-2019'da 1.3 milyon euro, 2019-2020'da ise 1.4 milyon euro ödeneceği açıklanmıştı.
İHTİMALİ BİLE ÜZÜCÜ | MİNİ YORUM - YUNUS EMRE SEL
Çok isim gitti sonra peşinden, "Keşke gitmeseydi" denilen. Elindeyken değerini bilmeyip, gidince ardından üzülen. Evet, Okay belki değeri bilinmeyen isimler arasında değil ama "Keşke gitmeseydi" denilecek kalitede bir futbolcu. Her geçen gün üzerine koyan, orta sahanın yanı sıra stoperde de rüştünü ispat eden Okay'ın ayrılma ihtimalinin bulunması, Trabzonspor için üzücü. Çünkü hem onun yerini doldurmak, hem de daha fazla kazanabileceğin bir oyuncudan olmak yeni sezon planlamasında da sıkıntı oluşturur. Şu bir gerçek ki, gitse de kalsa da üzerine koyacak ve Türk futbolunda kendisine bir yer edinecektir.
- 10.5.2018
-
Okay Yokuşlu'ya özel teklif
Toplam 2
Yorum
hasan kalafat okay defansta berbat. yag yakarak yazmayi birakin daaaa yunus bey. ama kalsin yine de.
-
Göztepe - Galatasaray maçı hangi statta oynanacak?
Toplam 1
Yorum
ali kırcı En azından 1.5 milyon euro kazanacan kardeş akıllı ol.. Atatürk candır...
-
Trabzonspor'da 12 yabancı ile ilgili yol haritası belirleniyor
Toplam 1
Yorum
ali kırcı Sadece Novak ve Pereira kalır...
Okay Yokuşlu'ya özel teklif haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.