Okay Yokuşlu'ya özel teklif – Fotomaç – 10 Mayıs 2018
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    10 Mayıs 2018, Perşembe
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    'ya özel teklif

    Okay Yokuşlu'ya özel teklif

    Trabzon, 24 yaşındaki yıldıza yeni sözleşme teklif edecek. Sözleşmesinde "7 milyon 500 bin dolara serbest kalır" maddesi bulunan 'ya 250 bin ile 500 bin euro arasında zam yapılacak. Okay'ın menajeri , "5 takımla görüşüyoruz ama son kararı kendisi verecek" dedi.

    sezon sonunda takımdan ayrılma ihtimali bulunan ve sözleşmesinde, "7 milyon 500 bin dolara serbest kalır" maddesi bulunan 'nun kalması için harekete geçti. Yönetim kurulunun 24 yaşındaki ön liberonun yıllık aldığı 1 milyon 300 bin euro'luk ücrette iyileştirme önereceği ve sözleşmesindeki serbest kalır maddesini daha üst bir rakama çekmeye çalışacağı ifade edildi. Gelecek sezonki takım yapılanmasındaki Okay'ın önemli rol üstlenmesi gerektiğini planlayan yönetimin, kart cezası nedeniyle maçında oynamayacak futbolcuyla kısa süre içerisinde masaya oturması bekleniyor. Okay'a yeni sözleşme için 250 ila 500 bin euro arasında fiyat artışı teklif edilebileceği öğrenildi.

    SADECE YURT DIŞINI KAPSIYOR
    Okay'ın menajeri , Fotomaç'a yaptığı açıklamada, genç ön liberoyla ilgilenen 5 kulübün olduğunu söyledi. Altıparmak, Okay'ın sözleşmesindeki serbest kalır maddesinin sadece yurt dışından gelen teklifler için geçerli olduğunu belirterek, "Sezon sonu itibariyle masaya oturacağız. Görüşeceğimiz kulüpler netlik kazandıktan sonra bir ayrılma ihtimali var. , , ve 'dan bazı takımlar ilgileniyor. Biz 15 yaşından beri ailesiyle planlama yapıyoruz. Bu planlamada 23-25 yaş arasında Avrupa'ya gitme hedefi vardı. Geçen sene sözleşmesini uzattık, eğer uzatmasak bu sezon serbest kalıyordu. Sözleşmeyi uzatırken sadece yurt dışında geçerli olmak şartıyla maddeyi koydurduk. Bu, Trabzonspor için çok faydalı bir antlaşmaydı" ifadesini kullandı.

    RESMİ TEKLİF YOK AMA TEMAS VAR
    Altıparmak, Trabzon'un yeni bir sözleşme teklif etmesi durumunda bunun değerlendirilebileceğini de vurgulayarak, "Ancak bu konuda kararı Okay verecek. Eğer o isterse oturup konuşulur. Ama fırsat varken ve iyi bir takım olursa yurt dışını denemek istiyor. 5 takım ilgileniyor şu an. Bu 5 kulüp içerisinde iki tanesi üst düzey diyebiliriz. Ama 'resmi bir teklif var' dersek yalan olur. Şu an resmi teklif yok. Sadece temaslarımız bulunuyor" diye konuştu.

    Yunus Emre SEL

    KAYSERİ'DEN ALINDI
    2015'te 'dan 2 milyon euro'ya Trabzonspor'a transfer olan Okay, her geçen gün performansını artırdı. 24 yaşındaki ön libero, geçen yıl 2018'de bitecek sözleşmesini 2020'ye kadar uzattı. Yetenekli oyuncuya 2018-2019'da 1.3 milyon euro, 2019-2020'da ise 1.4 milyon euro ödeneceği açıklanmıştı.

    İHTİMALİ BİLE ÜZÜCÜ | MİNİ YORUM - YUNUS EMRE SEL
    Çok isim gitti sonra peşinden, "Keşke gitmeseydi" denilen. Elindeyken değerini bilmeyip, gidince ardından üzülen. Evet, Okay belki değeri bilinmeyen isimler arasında değil ama "Keşke gitmeseydi" denilecek kalitede bir futbolcu. Her geçen gün üzerine koyan, orta sahanın yanı sıra stoperde de rüştünü ispat eden Okay'ın ayrılma ihtimalinin bulunması, Trabzonspor için üzücü. Çünkü hem onun yerini doldurmak, hem de daha fazla kazanabileceğin bir oyuncudan olmak yeni sezon planlamasında da sıkıntı oluşturur. Şu bir gerçek ki, gitse de kalsa da üzerine koyacak ve Türk futbolunda kendisine bir yer edinecektir.
    1. 10.5.2018
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