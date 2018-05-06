Hakem Ümit Öztürk hatalarıyla çıldırttı
Kasımpaşa’nın attığı üçüncü gol öncesinde Hubocan’a dirsek atan Mensah’ın pozisyonuna ‘devam’ diyen hakem Öztürk; Okay ve Hubocan’a çıkardığı kırmızı kartlarda da hatalıydı!
TARAFTAR DA YUHALADI
Bordo-mavili taraftarlar 3. golün ardından hakemin kararını yuhalayarak tepkilerini gösterdi. Trabzonsporlu futbolcular ise skorun verdiği etkiyle son derece sinirli bir şekilde soyunma odasına gitti. Hakemin hatalı kararları ikinci yarıda da sürdü. Sırasıyla Sosa, Onazi, Kucka ve Burak Yılmaz'a üst üste gösterdiği sarı kartlarla Trabzonspor'un hızını kesen hakem Öztürk; 77'de Okay Yokuşlu, 87'de de Tomas Hubocan'a kırmızı kart göstererek bordo-mavililerin sahadan mağlup ayrılmasına neden oldu. Bu kartlar büyük tepkilere neden oldu.
- 6.5.2018
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Toplam 1
Yorum
eses anadolu kulüplerinin 50 milyon borcu var diye puanları silinsin küme düşürülsün 3 büyütülmüşlerin borcuna bak işte adalet..
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Yorum
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Toplam 5
Yorum
haydar bence küme düşürülmeli ki adam gibi ders olsun
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