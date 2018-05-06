Hakem Ümit Öztürk hatalarıyla çıldırttı – Fotomaç – 06 Mayıs 2018
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    06 Mayıs 2018, Pazar
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    Hakem hatalarıyla çıldırttı

    Hakem Ümit Öztürk hatalarıyla çıldırttı

    ’nın attığı üçüncü gol öncesinde Hubocan’a dirsek atan Mensah’ın pozisyonuna ‘devam’ diyen hakem Öztürk; Okay ve Hubocan’a çıkardığı kırmızı kartlarda da hatalıydı!

    'un dün akşam oynadığı maçında hakem faciası yaşandı. Hakem , verdiği hatalı kararlar ve çıkardığı yanlış kartlarla mücadeleyi adeta çığırından çıkardı. Hakem Öztürk'ün verdiği ilk hatalı karar, Kasımpaşa'nın attığı üçüncü golde geldi. Bernard Mensah, Trabzonspor fileleri havalandırdığı golden hemen önce bordo-mavili oyuncu 'a dirsek atarak, Slovak oyuncuyu yere indirdi. Herkes faul düdüğü çalınmasını beklerken, hakem Ümit Öztürk pozisyona 'devam' dedi ve Mensah'ın attığı golle skor bir anda 3-1 oldu.

    TARAFTAR DA YUHALADI
    Bordo-mavili 3. golün ardından hakemin kararını yuhalayarak tepkilerini gösterdi. Trabzonsporlu futbolcular ise skorun verdiği etkiyle son derece sinirli bir şekilde soyunma odasına gitti. Hakemin hatalı kararları ikinci yarıda da sürdü. Sırasıyla Sosa, Onazi, Kucka ve 'a üst üste gösterdiği sarı kartlarla Trabzonspor'un hızını kesen hakem Öztürk; 77'de Okay Yokuşlu, 87'de de Tomas Hubocan'a göstererek bordo-mavililerin sahadan mağlup ayrılmasına neden oldu. Bu kartlar büyük tepkilere neden oldu.
    1. 6.5.2018
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