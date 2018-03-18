Kazanıp mutlu edeceğiz – Fotomaç – 18 Mart 2018
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    18 Mart 2018, Pazar
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    Kazanıp mutlu edeceğiz

    Kazanıp mutlu edeceğiz

    Bordo-mavili takımın tecrübeli eldiveni , Malatyaspor maçını kazanmaktan başka bir düşüncelerinin olmadığını söyledi.

    Bordo-mavili takımın tecrübeli eldiveni , Malatyaspor maçını kazanmaktan başka bir düşüncelerinin olmadığını söyledi. Kaptan, "Bu zor günlerde taraftarımızın yüzünü güldürmek istiyoruz. En azından Avrupa'ya gidebilecek bir noktada ligi bitirmeyi hedefliyoruz. Bunun için kalan 9 maçımızı da kazanmaktan başka çaremizin olmadığını biliyoruz" dedi.
    1. 18 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 01:35
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