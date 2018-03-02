Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Süper Lig’in 24’üncü haftasında oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını bugün saat 10.00’da yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı olarak yapılan antrenmanda ısınmanın ardından pas ve taktik çalışması gerçekleştirildi. Antrenmana sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Esteban, Mustafa Akbaş, Burak Yılmaz ile Castillo'nun katılmadığı belirtildi.
Bordo-mavililer, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
- 02 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 12:39
-
Quaresma'ya ağır ceza!
Toplam 29
Yorum
BekoBJK Rakip kim olursa olsun sen kimsen kim beni ilgilendirmez. Sahaya çıkan kim olursa olsun sahada kalmak için mücadele edecek.
-
Quaresma'ya ağır ceza!
Toplam 29
Yorum
MHK-TFF Kupada Finale Çok Yakın Burada Josef'in kırmızı, Volkan'ın 2. sarıyı görmemesi, Soldado'nun kartsız oyun tamamlaması, fenerin Fırat ile 12 kişi sahaya çıkması.
-
F.Bahçeli yöneticiden olay Quaresma paylaşımı
Toplam 25
Yorum
flyer Josef ve kaleden gelen Volkan için demiş olabilir, ortalığı kızıştırıp, saklanan, erkek denmeyecek zavallılar için demiş olabilir.
Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.