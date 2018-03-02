Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürdü – Fotomaç – 02 Mart 2018
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    02 Mart 2018, Cuma
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    , hazırlıklarını sürdürdü

    Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürdü

    , ’in 24’üncü haftasında oynayacağı maçı hazırlıklarını bugün saat 10.00’da yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    'nde teknik direktör yönetiminde basına kapalı olarak yapılan antrenmanda ısınmanın ardından pas ve taktik çalışması gerçekleştirildi. Antrenmana sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Esteban, Mustafa Akbaş, Burak Yılmaz ile Castillo'nun katılmadığı belirtildi.

    Bordo-mavililer, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

    1. 02 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 12:39
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