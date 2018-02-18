Rıza Çalımbay: Sorun yeni değil

Spor Toto Süper Lig'de sahasında Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Trabzonspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, devre arasından beri gol sıkıntısı yaşadıklarını söyledi.

Çalımbay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, göreve başladıkları günden bu yana ilk defa kendi sahalarında maç kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek "Antrenör, futbolculuk hayatında mağlup olunur ama kendi sahamızda mağlubiyet hiç istemediğim şeylerden bir tanesi" dedi.

Karşılaşmaya iyi başladıklarını ifade eden Çalımbay, şunları kaydetti:

"Pozisyonlar bulduk ama maalesef değerlendiremedik. Adebayor'un fizik üstünlüğü gayet iyi. Visca da çok orta yapıyor. Bu da bizim en çok konuştuğumuz şey ama söylediğimiz şeylerden gol yedik. Bunu telafi edecek pozisyonları yakaladık ama maalesef değerlendiremedik. Bu şimdinin sorunu değil. Devre arasından beri gol sıkıntısı yaşıyoruz. Burak atarsa atıyor, diğer arkadaşların da bu işin içinde olması gerekiyor. Biz gelmeden gol yeme sıkıntısı vardı. Onları bir nebze giderdik. Şimdi maalesef gol atma sıkıntısı yaşıyoruz. Gençlerbirliği maçında penaltı atamıyoruz. Bu maçın başında kaçırdıklarımızdan birini atabilsek oyun farklı olacaktı. Göztepe maçında 9-10 pozisyon var maalesef onları da değerlendiremedik. Golü atamazsak maalesef bu sıkıntılar yaşanacak. Biz yine de elimizden geleni sezon bitimine kadar göstereceğiz ve Trabzonspor'un ligi en iyi yerde bitirmesi için her şeyi yapacağız."