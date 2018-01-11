3’er maçlık prime devam

Sezonun ilk yarısında 3'er maçlık galibiyet serilerine özel prim veren bordo-mavili yönetimin, bu uygulamayı ikinci yarıda da sürdürme kararı aldığı öğrenildi. Futbolculara aldıkları sonuçlara göre ödemeler 3'er maçlık dilimler halinde gerçekleştirilecek. Bu arada yönetim, ödemeleri düzenli hale getirmek ve motivasyonu iyice artırmak istiyor.