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    11 Ocak 2018, Perşembe
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    3’er maçlık prime devam

    3’er maçlık prime devam
    Sezonun ilk yarısında 3'er maçlık galibiyet serilerine özel prim veren bordo-mavili yönetimin, bu uygulamayı ikinci yarıda da sürdürme kararı aldığı öğrenildi. Futbolculara aldıkları sonuçlara göre ödemeler 3'er maçlık dilimler halinde gerçekleştirilecek. Bu arada yönetim, ödemeleri düzenli hale getirmek ve motivasyonu iyice artırmak istiyor.
    1. 11 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:09
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