 Adebayor, Yusuf Yazıcı’yı övdü – Fotomaç – 02 Ocak 2018 ;
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    02 Ocak 2018, Salı
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    Adebayor, ’yı övdü

    Adebayor, <a href="/index/yusuf-yazici?id=d06133c4-2630-4472-bbd1-7468772379dd" class="" rel="tag">Yusuf Yazıcı</a>’yı övdü
    Başakşehir'in dünyaca ünlü golcüsü , Trabzonsporlu 'yı övdü. Adebayor, "Yusuf'u çok beğeniyorum. Sol ayağı çok iyi. İleride çok büyük bir yıldız olacağını rahatlıkla söyleyebiyirim" dedi.
    1. 02 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:36
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