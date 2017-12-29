 Nike’ın yerine Macron geliyor – Fotomaç – 29 Aralık 2017 ;
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    29 Aralık 2017, Cuma
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    Nike’ın yerine Macron geliyor

    Nike’ın yerine Macron geliyor
    'un formalarını artık Nike değil Macron firması yapacak. Anlaşmanın 3 yıllık olduğu ifade edildi. Kulübe ait ürünlerin TS Club ve Macron mağazalarında taraftarlara ulaşılabileceği, sözleşme gereğince tüm ürünlerin yurt içi ve yurt dışındaki pazarlama haklarının da kulübü ait olacağı ifade edildi. Macron birçok İtalyan kulübü ile çalışıyor.
    1. 29 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:54
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