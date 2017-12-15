TFF'den Infantino'ya bomba F.Bahçe talebi
İngiltere'nin saygın gazetelerinden The Guardian, 2010-11 sezonunda yaşanan 'futbolda şike' sürecinde o zaman UEFA Genel Sekreteri olan Gianni Infantino'nun TFF ile yapılan yazışmaların ardından Fenerbahçe'ye verilecek ceza konusunda gerekli yaptırımları uygulamadığını ve süreç boyunca gevşek davrandığını yazdı.
Gazetede yer alan haberde, şike döneminde TFF Başkanı Mehmet Ali Aydınlar'ın UEFA ile pazarlık yaptığı ve Fenerbahçe'ye verilecek cezanın yayın gelirleri başta olmak üzere Türk futboluna ağır darbe vuracağı gerekçesiyle sarı lacivertlilerin bir alt lige düşürülme cezasının uygulanmaması konusunda görüştüğü ifade edildi.
Fransız Le Monde gazetesinin de gündeme getirdiği iddiadaya göre, TFF birimlerinin 19 Ocak 2012'de Infantino'ya yazdığı mektupta kendi disiplin uygulamalarında herhangi bir iyileştirme yapılmasının UEFA kurallarına uygun olup olmadığı soruldu.
Infantino'nun ertesi gün verdiği "Yapılan teklif mantıklı, uygun ve yerinde" sözleriyle olumlu yanıtı sonrası TFF, disiplin yönetmeliği çerçevesinde vermesi gereken cezadan daha azını uyguladı.
Dönemin UEFA Başkanı Michel Platini'nin sözcüsü ise bu idiaların gündeme gelmesinin ardından konudan Platini'nin haberinin olmadığını, bahsedilen dönemde disiplin konularındaki bütün yasal gelişme ve taleplerle Infantino'nun ilgilendiğini ifade etti.
TFF ile Infantino arasında yapıldığı iddia edilen yazışmalar da ortaya çıktı.
- 15 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 11:55
-
140 bin TL+bloke cezası
Toplam 1
Yorum
fenerli bedavaya verin su adamı bıktık biz bu adamdan
-
Gomis müjdesi
Toplam 7
Yorum
öğretici sen çakma tosun paşayla karıştırdın galiba ! çakma tosun paşa her maç en az 5 tane sarı kartlık hareketi var ! faulü rakibe veriyor hakemler
-
Büyük şok! İşte Fener'in son saniye hatası! / İZLEYİN
Toplam 6
Yorum
berlin Avrupa şampiyonu Fener. Çalışın sizinde olsun. En büyük kupa.
TFF'den Infantino'ya bomba F.Bahçe talebi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.