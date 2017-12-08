 Stoper Hüseyin A takıma alındı – Fotomaç – 08 Aralık 2017 ;
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    08 Aralık 2017, Cuma
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    Stoper Hüseyin A takıma alındı

    Stoper Hüseyin A takıma alındı
    Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan Durica ve Uğur Demirok'un Kasımpaşaspor maçında görev alamayacak olması Rıza Çalımbay'ın altyapıdan oyuncu çıkarmasını sağladı. Çalımbay'ın "Hüseyin arkadaşımızı profesyonel yaptık" dediği oyuncu Hüseyin Türkmen. 19 yaşında ve U21 takımının bütün maçlarında görev alan Hüseyin, stoper mevkiinde oynuyor.

    1. 08 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:36
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