Trabzon coştu
Rıza Çalımbay’ın gelişiyle Karadeniz Fırtınası esiyor, önüne geleni deviriyor. Genç Yusuf yetenekleriyle göz kamaştırıyor, Onazi’den ne top ne adam geçiyor, kral Burak Yılmaz her hafta yazıyor, bu takım keyif veriyor
Bordo-mavililer, Ersun Yanal idaresinde sezona çok kötü başlangıç yapmıştı. Yönetim radikal bir kararla Yanal ile yolları ayırıp takımı Rıza Çalımbay'a teslim etti. İlk başta Çalımbay ismine açık şekilde karşı çıkanlar vardı. Ancak deneyimli çalıştırıcı farkını hemen hissettirdi. Geçtiğimiz sezon Antalyaspor'u küme düşme hattından alıp Avrupa kapısına dayandıran 54 yaşındaki Çalımbay, Trabzonspor'un başında çıktığı 8 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle camiayı yeniden özlediği günlere kavuşturdu. Çalımbay'ın gelişiyle birlikte birçok futbolunun performansı da tavan yaptı.
KOLBASTI ZAMANI
Trabzonspor'da yüzler her geçen gün daha fazla gülüyor. Genç Yusuf Yazıcı müthiş yeteneklerini özgürce sergiliyor, orta sahada Ogenyi Onazi, bordo-mavi renkleri için çarpışıyor, bir kenara atılan Senegal Dame N'Doye her hafta ya asist yapıyor, ya fileleri sarsıyor ve Trabzonspor'un kralı Burak Yılmaz jeneriklere geçen golleriyle takımı adım adım yukarılara taşıyor. Trabzonspor taraftarı da bir dönem keyifsiz ayrıldığı statları artık kolbastı yapmadan asla terk etmiyor.
Mini yorum: İletişim uzmanı / Yunus Emre SEL
Futbolculuğu döneminde, "Atom karınca" yakıştırılması yapılan Rıza Çalımbay, Trabzonspor'daki teknik direktörlük performansıyla da bu ünvanını taçlandırıyor. Sadece saha içerisindeki başarısı değil saha dışında da Trabzonspor onunla adeta yeniden şaha kalktı. Önce Rizespor, ardından Ofspor kulübünü ziyaret eden Çalımbay, son olarak da eski Trabzonsporlu oyuncuları ziyaret ederek vefa örneğini gösterdi. Böyle bir ortamda başarının gelmesi tabi ki daha olası. Aslında N'Doye'nin Antalyaspor maçı sonrası yaptığı, "Futbolda iletişim çok önemli" açıklaması, başarının nasıl yakalandığının en önemli göstergesi.
KOLBASTI ZAMANI
Trabzonspor'da yüzler her geçen gün daha fazla gülüyor. Genç Yusuf Yazıcı müthiş yeteneklerini özgürce sergiliyor, orta sahada Ogenyi Onazi, bordo-mavi renkleri için çarpışıyor, bir kenara atılan Senegal Dame N'Doye her hafta ya asist yapıyor, ya fileleri sarsıyor ve Trabzonspor'un kralı Burak Yılmaz jeneriklere geçen golleriyle takımı adım adım yukarılara taşıyor. Trabzonspor taraftarı da bir dönem keyifsiz ayrıldığı statları artık kolbastı yapmadan asla terk etmiyor.
Mini yorum: İletişim uzmanı / Yunus Emre SEL
Futbolculuğu döneminde, "Atom karınca" yakıştırılması yapılan Rıza Çalımbay, Trabzonspor'daki teknik direktörlük performansıyla da bu ünvanını taçlandırıyor. Sadece saha içerisindeki başarısı değil saha dışında da Trabzonspor onunla adeta yeniden şaha kalktı. Önce Rizespor, ardından Ofspor kulübünü ziyaret eden Çalımbay, son olarak da eski Trabzonsporlu oyuncuları ziyaret ederek vefa örneğini gösterdi. Böyle bir ortamda başarının gelmesi tabi ki daha olası. Aslında N'Doye'nin Antalyaspor maçı sonrası yaptığı, "Futbolda iletişim çok önemli" açıklaması, başarının nasıl yakalandığının en önemli göstergesi.
- 07 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:23
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