Stoper kalmadı

Durica ve Uğur’un haricinde ihtiyaç halinde bu bölgede oynayan Okay da sakat. Çalımbay’ın elinde sadece Hubocan ve Mustafa Akbaş kaldı. İki genç Furkan ve Hüseyin kadroya alınacak

Trabzonspor'da Kasımpaşa karşılaşması öncesinde savunmada problem yaşanıyor. Antalya maçında sakatlanan Jan Durica ilk yarıyı kapatmıştı. Uğur Demirok'un da Kasımpaşa maçına yetişmesi zor. Zaman zaman stoper oynayan Okay Yokuşlu da Antalya maçında sağ ayak bileğine darbe almıştı. Yetişme ihtimali az. Rıza Çalımbay'ın elinde Tomas Hubocan ile Mustafa Akbaş kaldı. Çalımbay, Kasımpaşa maçında stoperde bu iki ismi oynatacak. Hubocan ve Mustafa Akbaş ikilisini yedekleyecek isimler ise alt yapıdan gelecek. Çalımbay, Furkan Yıldırım ve Hüseyin Türkmen'i A Takım'la birlikte çalıştırıyor.



GÜVEN VERDİ

RIZA Çalımbay, Furkan Yıldıım ve Hüseyin Türkmen ile antrenmanlar öncesinde bir bir görüşmeler de yapıyor. Çalımbay'ın "Lig çok uzun. Bunun sakatlığı var, cezalısı var. Zaman zaman böyle durumlarla karşılaşabiliriz. Kendinizi hazır tutun. Sizlere güveniyorum" dediği öğrenildi.