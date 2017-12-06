İkinci yarıda atıyor

Ligin en fazla gol atan takımlarından olan Trabzonspor, gol dakikaları ile dikkat çekiyor.

Rakip filelere şimdiye kadar ligde 28 gol gönderen Fırtına, geride kalan 14 haftada oynadığı maçların ilk 15 ve son 15 dakikasında 13 gol kaydetme başarısı gösterdi. Trabzonspor bu sezon Süper Lig'de maçların ilk 15 dakikalarında en fazla skor üreten takım olurken toplamda fileleri 6 kez sarstı. Bordo-mavililer, karşılaşmaların son 15 dakikasında da 7 gol attı. İkinci yarının ilk 15 dakikasında da 6 gol atma başarısı gösteren Trabzonspor, karşılaşmaların ilk yarısında 13, ikinci yarısındaysa 15 kez sevinç yaşadı.