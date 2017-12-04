Durmak yok

Osmanlıspor ve Sivasspor’u devirip zirveye dümen kıran bordo-mavililer, Antalyaspor’u da yıkıp yoluna devam etmek istiyor. Çalımbay, “Kredimiz yok. Bunun için devreye kadar kayıp yaşamak istemiyoruz” dedi

Trabzons por gözünü zirveye dikti. Ligde son iki maçında Osmanlıspor ve Demir Grup Sivasspor'u devirerek havasını bulan bordo-mavililerde şimdi Antalyaspor alarmı verilirken, hedef kalan 4 maçı da kazanarak devreyi en iyi noktada bitirmek. Ligde 19 puanı bulunan ve üst üste iki galibiyetiyle birlikte zirveye dümen kıran Trabzonspor, kalan 4 maçında da hızını kesmeyerek, 2017'yi zirveye yakın bir yerde kapatmanın hesaplarını yapıyor. Ligde ve kupada alınan galibiyetler ile yeniden çıkış trendine giren Trabzonspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay da kazanma geleneğini devam ettirmek istediklerini vurgulayıp, "Kayıplar ile birlikte artık kredimiz kalmadı. Bunun için kazanma geleneğimizi devam ettirmek istiyoruz. Tabii ki önemli eksiklerimiz ve sıkıntılarımız var. Ancak takımın kazanma arzusu bizim en önemli artımız. Şimdi önümüzde 4 maç var ve bunların en zoru Antalyaspor" dedi.



TRİBÜNLER TAMAMEN DOLMALI

ÇALIM BAY şöyle devam etti: "Bizim için Antalyaspor maçı final niteliğinde. Kurduğum bir takım. Ben onları, onlar da beni iyi tanıyor. Ancak kazanmak için her şeyi yapacağız. Asla duramayız. Kazanmayı sürdürmeliyiz. Eğer bu çıkışı devam ettirirsek devreyi bambaşka bir yerde bitirebiliriz" diyen Çalımbay, Antalyaspor maçında taraftarların tribünleri doldurmasını beklediklerini ifade ederek, "Onların G.Saray ve Osmanlıspor maçlarında verdiği güç çok değerli ve önemliydi. Bu maçta da tribünler dolmalı. 90 dakika tam destek istiyor ve bekliyoruz."



Yalnız yürümeyecek

Karadeniz ekibinin taraftarları son haftalarda yakalanan çıkışın ardından takımı yalnız bırakmak istemiyor. Maçın pazartesi (bugün) oynanacak olmasına rağmen tribünlerin önemli bir bölümünü doldurmayı amaçlayan taraftarlar, takımı tesislerden stadyuma uğurlamak için bir organizasyon yaptı



Evinde şans tanımıyor

KARADENİZ ekibi, Antalyaspor ile sahasında oynadığı 21 maçta 13 galibiyet, 6 beraberlik aldı, 2 kez de rakibine mağlup oldu. Bordo-mavililer, bu maçlarda 43 gol atarken 17 gol yedi. Geçen sezon Trabzon'da 1-0 kazanan Akdeniz temsilcisi, deplasmanda 11 maçın ardından galibiyet sevinci yaşamıştı



3 puanın anlamı

Rıza Çalımbay eminim derbide (Beşiktaş-G.Saray) çıkan sonuçla Antalya karşısında kazanılacak muhtemel 3 puanın kendilerini bambaşka bir yola sokacağının farkındadır herkes gibi. Bu aynı zamanda motivasyon, aynı zamanda da bugüne kadar teknik adam olarak yaşamadığı bir baskı anlamına da geliyor. Haliyle Antalyaspor karşılaşmasının kazanılması ile birlikte camiada yeniden yeşerecek umutların da kendisine ve takımına yansımalarına hazırlıklı olmalı. Eski takımına karşı zor bir imtihan olacak. Taraftar bu nedenle takımı yalnız bırakmamalı, destek vermeli.



Mini yorum Olcay Çakır

