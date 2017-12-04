Durmak yok
Osmanlıspor ve Sivasspor’u devirip zirveye dümen kıran bordo-mavililer, Antalyaspor’u da yıkıp yoluna devam etmek istiyor. Çalımbay, “Kredimiz yok. Bunun için devreye kadar kayıp yaşamak istemiyoruz” dedi
TRİBÜNLER TAMAMEN DOLMALI
ÇALIM BAY şöyle devam etti: "Bizim için Antalyaspor maçı final niteliğinde. Kurduğum bir takım. Ben onları, onlar da beni iyi tanıyor. Ancak kazanmak için her şeyi yapacağız. Asla duramayız. Kazanmayı sürdürmeliyiz. Eğer bu çıkışı devam ettirirsek devreyi bambaşka bir yerde bitirebiliriz" diyen Çalımbay, Antalyaspor maçında taraftarların tribünleri doldurmasını beklediklerini ifade ederek, "Onların G.Saray ve Osmanlıspor maçlarında verdiği güç çok değerli ve önemliydi. Bu maçta da tribünler dolmalı. 90 dakika tam destek istiyor ve bekliyoruz."
Yalnız yürümeyecek
Karadeniz ekibinin taraftarları son haftalarda yakalanan çıkışın ardından takımı yalnız bırakmak istemiyor. Maçın pazartesi (bugün) oynanacak olmasına rağmen tribünlerin önemli bir bölümünü doldurmayı amaçlayan taraftarlar, takımı tesislerden stadyuma uğurlamak için bir organizasyon yaptı
Evinde şans tanımıyor
KARADENİZ ekibi, Antalyaspor ile sahasında oynadığı 21 maçta 13 galibiyet, 6 beraberlik aldı, 2 kez de rakibine mağlup oldu. Bordo-mavililer, bu maçlarda 43 gol atarken 17 gol yedi. Geçen sezon Trabzon'da 1-0 kazanan Akdeniz temsilcisi, deplasmanda 11 maçın ardından galibiyet sevinci yaşamıştı
3 puanın anlamı
Rıza Çalımbay eminim derbide (Beşiktaş-G.Saray) çıkan sonuçla Antalya karşısında kazanılacak muhtemel 3 puanın kendilerini bambaşka bir yola sokacağının farkındadır herkes gibi. Bu aynı zamanda motivasyon, aynı zamanda da bugüne kadar teknik adam olarak yaşamadığı bir baskı anlamına da geliyor. Haliyle Antalyaspor karşılaşmasının kazanılması ile birlikte camiada yeniden yeşerecek umutların da kendisine ve takımına yansımalarına hazırlıklı olmalı. Eski takımına karşı zor bir imtihan olacak. Taraftar bu nedenle takımı yalnız bırakmamalı, destek vermeli.
Mini yorum Olcay Çakır
- 04 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:00
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Aslan'ın savunması uyarı veriyor
Toplam 11
Yorum
tolga iyi de bu yıl çok takım canavar gibi, hiç bir maç kolay değil. gs herkesi yene yene nasıl gitsin... abartmayın..
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BeIN SPORTS Galatasaray'dan özür diledi
Toplam 10
Yorum
umut Nouma yemin ederim İstanbulda karşıma çıkma.seni iki bacağından vururum kafana sıkmamak için bir nedenimde olmaz.burası TÜRKİYE öğreneceksin
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Aykut Kocaman: Giuliano ile Alex arasındaki fark...
Toplam 2
Yorum
Alex in Avrupalısı olur. Guliano Alex Hagi Sergen mevki oyuncuların en iyi dönemi 32-33 oluyor. gulliano 27 olacak Alex i geçer uefa gol kralı olarak zenitte geldi.
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