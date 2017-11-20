Kral eve geri döndü

2-0 geriye düşen Fırtına’nın gollerini Burak (2), N’Doye ve Yusuf attı. Trabzonsporlu Pereira 2 kez kendi kalesini vurdu

MİLLİ arada Antalya'da kamp yapan Trabzonspor, Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Osmanlıspor'u 4-3 yendi. 2-0 geriye düştüğü karşılaşmayı kazanan bordo-mavili takımın gollerini biri penaltıdan Burak Yılmaz (2), N'Doye ve Yusuf Yazıcı attı. Konuk ekibin sayılarını ise kendi kalesine 2 gol atan Pereira 2 ve Musa kaydetti. Sakatlığı nedeniyle en son ligin 9. haftasında oynanan Yeni Malatyaspor maçında forma giyen Burak Yılmaz, 29 gün sonra sahalara döndü. Sakatlığı tamamen geçen tecrübeli golcü milli arada form tutarak Çalımbay'ın gözüne girdi ve formayı kaptı.



BİR DÖNDÜ PİR DÖNDÜ

32 yaşındaki forvet dün iki gol birden atarak neden vazgeçilmez olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu arada Trabzonspor'da en son ligin 7'nci haftasında oynanan Beşiktaş maçında forma giyen ve bu maçın ardından gittiği ülkesinin milli takımında sakatlanan Kucka, 4 hafta sonra dün forma giydi