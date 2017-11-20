Kral eve geri döndü
2-0 geriye düşen Fırtına’nın gollerini Burak (2), N’Doye ve Yusuf attı. Trabzonsporlu Pereira 2 kez kendi kalesini vurdu
BİR DÖNDÜ PİR DÖNDÜ
32 yaşındaki forvet dün iki gol birden atarak neden vazgeçilmez olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu arada Trabzonspor'da en son ligin 7'nci haftasında oynanan Beşiktaş maçında forma giyen ve bu maçın ardından gittiği ülkesinin milli takımında sakatlanan Kucka, 4 hafta sonra dün forma giydi
- 20 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:58
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"Hakem tehdit eder gibiydi"
Toplam 4
Yorum
gs4ever maclari izlemeyenler özetlerden de biseyler goremiyorlar.Bjknın rakibi cok komik 10 kisi kaliyor keza buda oyle.gsye ts macnda beroya kkart?
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Dirar: G.Saray bizi motive etti
Toplam 2
Yorum
tolga haftaya olay eşitlenir yine sivas zaten fb ye çalışır her daim merak etme suni galibiyet
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Çalımbay: "Üstüne koya koya gidiyoruz"
Toplam 8
Yorum
OZ hocam ne olur Abdulkadir'ide oynat.,O cocuk Sosa'nin bu haline 10 basar,.Yazik gunahtir emege haksizliktir
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