İşte zirve yolu
Teknik direktör Rıza Çalımbay, ilk yarıda kalan 6 maçı 18 puanla tamamlamanın hesaplarını yapıyor. Bu gerçekleşirse ikinci yarıda her şey farklı olabilir
2. YARIYA İDDİALI GİRER
Fırtına, lige verilen aranın ardından evinde Osmanlıspor ile 6 maçlık seriye başlayacak, ardından Sivasspor deplasmanına gidecek. Sırasıyla Antalya, Kasımpaşa (D), Bursa ve Karabük (D) ile oynadığı maçlar ile de devreyi kapatacak Trabzonspor, arzuladığı şekilde zoru başarıp bu periyottan 18 puanla çıkarırsa 2017'yi umutlu kapatıp, ikinci yarıya iddialı girecek. Bu 6 maçlık seriden 18 altın puanla çıkmayı isteyen teknik direktör Rıza Çalımbay, Trabzonspor'un zoru başaracağına inanıyor. 54 yaşındaki çalıştırıcı, 6'da 6 ile devrenin kapatılması durumunda ikinci yarıda Trabzonspor için bambaşka hedefler koymayı arzuluyor.
- 09 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:42
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Ozan: ''Bir sorumlu varsa...''
Toplam 11
Yorum
acemi yorumcu Penaltilar verilsin, Pepeler atilsin, istedigin hersey olsun. Peki oynanan oyundan memnunmusun? Feneri izlerken ne hissediyorsun?
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Yattara’nın yeğeni geldi
Toplam 1
Yorum
ismail hadi hayırlısı 2.yattara olabilir
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Gerçek Trabzon yakında
Toplam 3
Yorum
ismail göster kendini rıza hocam içimden bir ses rıza hocayla trabzon şampiyon olacak diyor Allahın yardımları ile bu iş olacak hocam
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