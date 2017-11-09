İşte zirve yolu

Teknik direktör Rıza Çalımbay, ilk yarıda kalan 6 maçı 18 puanla tamamlamanın hesaplarını yapıyor. Bu gerçekleşirse ikinci yarıda her şey farklı olabilir

Trabzonspor'un zirve planı... Bordo-mavililer, 50. yıla şampiyonluk umutları ile başlasa da evdeki hesap çarşıya uymadı ve zirvenin oldukça uzağına düştü. Son iki haftayı 4 puan ile kapatan Karadeniz ekibi, milli maçlar nedeniyle lige verilen aradan sonra seri galibiyetler alarak devreyi en azından zirveye yakın konumda bitirmek istiyor. Aslında ligde alınan sonuçlar iyi bir seri ile rollerin değişebileceğinin sinyalini veriyor.



2. YARIYA İDDİALI GİRER

Fırtına, lige verilen aranın ardından evinde Osmanlıspor ile 6 maçlık seriye başlayacak, ardından Sivasspor deplasmanına gidecek. Sırasıyla Antalya, Kasımpaşa (D), Bursa ve Karabük (D) ile oynadığı maçlar ile de devreyi kapatacak Trabzonspor, arzuladığı şekilde zoru başarıp bu periyottan 18 puanla çıkarırsa 2017'yi umutlu kapatıp, ikinci yarıya iddialı girecek. Bu 6 maçlık seriden 18 altın puanla çıkmayı isteyen teknik direktör Rıza Çalımbay, Trabzonspor'un zoru başaracağına inanıyor. 54 yaşındaki çalıştırıcı, 6'da 6 ile devrenin kapatılması durumunda ikinci yarıda Trabzonspor için bambaşka hedefler koymayı arzuluyor.

