Sosa bilmecesi
Bordo-mavili kulübün büyük uğraşlar sonucunda aldığı Sosa için, “Satın alma opsiyonu kullanılmasın” yorumları yükseliyor. Son kararı yönetim verecek
BİRAZ ZAMAN LAZIM
YARIM sezon için Trabzonspor kulübünden 1 milyon 620 bin euro alacak ve satın alma opsiyonun kullanılması durumunda toplamda yılda 3 milyon 200 bin euro kazanacak Sosa'nın ise performansı ile ilgili, "Tabii ki beklentileri karşılayamadığımın farkındayım. Ama bu hep böyle gitmeyecek. Yakında eski gücüme ve performansıma geri dönüş yapacağım. Bana biraz daha zaman gerekiyor. Her geçen gün daha iyi olacağımın sözünü rahatlıkla verebilirim" dediği kaydedildi. ? Yunus Emre SEL
HERKES YOLUNA: Mini yorum / Olcay Çakır
BİRÇOK bilinmezi var Trabzonspor'un... Bir tanesi de Sosa bilinmezi... Son derece yüksek maliyetli ve bedeli ağır olabilecek bir bilinmezle karşı karşıyalık durumu söz konusu. Hatırlayalım... FFP kuralları gereği önce 6 ay kiralık, sonra da bonservisine sahip olunması formülü uygulanmıştı. Satın alma opsiyonu ile kiralanan oyuncularda" memnuniyetsizlik hali" söz konusu olduğunda kulüpler zarar etmeme adına bu opsiyonları menfaatleri yönünde kullanırlar. Eşi de, yaşı da, performansı da düşünüldüğünde; belki bir daha satışı hiç mümkün olmayacak böylesi yüksek maliyetli bir oyuncunun... Bu opsiyonu ne yönde kullanılmalı, ne dersiniz? Elbette kulüp menfaati gereği'herkes yoluna' yöntemiyle... Lakin asıl bilinmezlik burada işte.. . Ya opsiyon lafın gelişi ise?
- 07 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 01:47
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Lucescu: Yabancı sayısına limit koyacağız!
Toplam 47
Yorum
41p3r Yabancı teknik direktörlere de bir sınır koysalar da milli takımı bir Türk çalıştırsa, elin yabancı bunağının ne işi var milli takımda?
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"Yerime biri lazım"
Toplam 13
Yorum
karakartal hocam kabul et ilhan mansız nihat kahveci yada guti üçlüsünden biri yardımcı olarak gerekiyor yanına. bazı zamanlar maçı okuyamadığın oluyor
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Lucescu: Yabancı sayısına limit koyacağız!
Toplam 47
Yorum
Pehlivan Yabanci kisitlanamaz ligin degeri artti yerli oyuncular simarir 10 katina satilmaya calisilir futbolumuz biter...
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