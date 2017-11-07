Sosa bilmecesi

Bordo-mavili kulübün büyük uğraşlar sonucunda aldığı Sosa için, “Satın alma opsiyonu kullanılmasın” yorumları yükseliyor. Son kararı yönetim verecek

Karadeniz ekibinde bu sezonun flaş transferi olarak lanse edilen ve uzun uğraşlar sonucunda kadroya katılan Jose Sosa, beklenen performansı bir türlü sergileyemedi. 6 aylığına kiralık olarak satın alma opsiyonuyla bordo-mavi renklere bağlanan ve bonservis bedeli olarak 3 milyon 400 bin euro ödenmesi gereken 32 yaşındaki Arjantinli için karmaşa yaşanıyor. Bordo-mavili taraftarların bir bölümü ile yerel medya, 10 numaranın şu anki performansı ile satın alma opsiyonunun kullanılmasının kulübe zarar vereceği düşüncesini benimserken, yönetim son kararı Rıza Çalımbay ve oyuncu ile görüştükten sonra verecek. Bu kararın yakın bir zamanda alınacağı ve yol haritası çizileceği vurgulandı.



BİRAZ ZAMAN LAZIM

YARIM sezon için Trabzonspor kulübünden 1 milyon 620 bin euro alacak ve satın alma opsiyonun kullanılması durumunda toplamda yılda 3 milyon 200 bin euro kazanacak Sosa'nın ise performansı ile ilgili, "Tabii ki beklentileri karşılayamadığımın farkındayım. Ama bu hep böyle gitmeyecek. Yakında eski gücüme ve performansıma geri dönüş yapacağım. Bana biraz daha zaman gerekiyor. Her geçen gün daha iyi olacağımın sözünü rahatlıkla verebilirim" dediği kaydedildi. ? Yunus Emre SEL



HERKES YOLUNA: Mini yorum / Olcay Çakır

BİRÇOK bilinmezi var Trabzonspor'un... Bir tanesi de Sosa bilinmezi... Son derece yüksek maliyetli ve bedeli ağır olabilecek bir bilinmezle karşı karşıyalık durumu söz konusu. Hatırlayalım... FFP kuralları gereği önce 6 ay kiralık, sonra da bonservisine sahip olunması formülü uygulanmıştı. Satın alma opsiyonu ile kiralanan oyuncularda" memnuniyetsizlik hali" söz konusu olduğunda kulüpler zarar etmeme adına bu opsiyonları menfaatleri yönünde kullanırlar. Eşi de, yaşı da, performansı da düşünüldüğünde; belki bir daha satışı hiç mümkün olmayacak böylesi yüksek maliyetli bir oyuncunun... Bu opsiyonu ne yönde kullanılmalı, ne dersiniz? Elbette kulüp menfaati gereği'herkes yoluna' yöntemiyle... Lakin asıl bilinmezlik burada işte.. . Ya opsiyon lafın gelişi ise?

