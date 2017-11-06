Kırmızı alarm

Sağlık kurulu son sakatlar için alarma geçti. Onazi’nin kasık, Mustafa Akbaş’ın üst adalesinde sorun var. İkilinin kesin durumları bugünkü MR’da netleşecek

KAYSERİ'DE beraberlikle yetinen Trabzonspor'da maçta meydana gelen sakatlıklar can sıkmıştı. Karşılaşmanın 39. dakikasında sakatlanıp iki dakika sonra oyundan alınan Ogenyi Onazi ile 63. dakikada sakatlanarak maça devam edemeyen Mustafa Akbaş'ın ön bilgileri belli oldu. Onazi'nin kasık adalesinde yaşadığı sorun nedeniyle oyuna devam edemediği öğrenilirken, Mustafa Akbaş'ın da üst adalesinde sorun olduğu öğrenildi. Her iki oyuncunun kesin durumları ve uygulanacak tedavi bugün çekilecek MR sonucunda netlik kazanacak. İki futbolcu da, Osmanlı maçına yetiştirilmeye çalışılacak



AKBAŞ'A NAZAR DEĞDİ

Rıza Çalımbay'ın 3 haftadır sol bekte banko şans verdiği Mustafa Akbaş göze geldi. Bu sezon Süper Lig'de toplam 6 karşılaşmada görev yapan tecrübeli futbolcu, gol ve asist katkısı sağlayamadı. Mustafa oynadığı maçlarda 2 kez sarı kart gördü.