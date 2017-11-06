 Kırmızı alarm – Fotomaç – 06 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Kasım 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Kırmızı alarm

    Kırmızı alarm

    Sağlık kurulu son sakatlar için alarma geçti. Onazi’nin kasık, Mustafa Akbaş’ın üst adalesinde sorun var. İkilinin kesin durumları bugünkü MR’da netleşecek

    KAYSERİ'DE beraberlikle yetinen Trabzonspor'da maçta meydana gelen sakatlıklar can sıkmıştı. Karşılaşmanın 39. dakikasında sakatlanıp iki dakika sonra oyundan alınan Ogenyi Onazi ile 63. dakikada sakatlanarak maça devam edemeyen Mustafa Akbaş'ın ön bilgileri belli oldu. Onazi'nin kasık adalesinde yaşadığı sorun nedeniyle oyuna devam edemediği öğrenilirken, Mustafa Akbaş'ın da üst adalesinde sorun olduğu öğrenildi. Her iki oyuncunun kesin durumları ve uygulanacak tedavi bugün çekilecek MR sonucunda netlik kazanacak. İki futbolcu da, Osmanlı maçına yetiştirilmeye çalışılacak

    AKBAŞ'A NAZAR DEĞDİ
    Rıza Çalımbay'ın 3 haftadır sol bekte banko şans verdiği Mustafa Akbaş göze geldi. Bu sezon Süper Lig'de toplam 6 karşılaşmada görev yapan tecrübeli futbolcu, gol ve asist katkısı sağlayamadı. Mustafa oynadığı maçlarda 2 kez sarı kart gördü.
    1. 06 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:42
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kırmızı alarm haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.