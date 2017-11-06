Kırmızı alarm
Sağlık kurulu son sakatlar için alarma geçti. Onazi’nin kasık, Mustafa Akbaş’ın üst adalesinde sorun var. İkilinin kesin durumları bugünkü MR’da netleşecek
AKBAŞ'A NAZAR DEĞDİ
Rıza Çalımbay'ın 3 haftadır sol bekte banko şans verdiği Mustafa Akbaş göze geldi. Bu sezon Süper Lig'de toplam 6 karşılaşmada görev yapan tecrübeli futbolcu, gol ve asist katkısı sağlayamadı. Mustafa oynadığı maçlarda 2 kez sarı kart gördü.
- 06 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:42
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Süreyya’dan taraftara üçlü!
Toplam 3
Yorum
Alper Adam daha puan farkini bilmiyor gelip yorum yapiyor 6 puan fark varmis bilmem ne. O kadar korkmayin besiktastan tek derdiniz olmuş
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''F.Bahçe için sezon sona ermiştir!''
Toplam 13
Yorum
Yeni heycan Bu saatten sonra bence en akkili TD secimi ya umit ozat ya da yilmaz vural olmali cunku bu kadroya Mourinho bile gelse pek bir sey olmaz
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Aykut Kocaman takım otobüsüne binmedi
Toplam 25
Yorum
Miyane Yazacak çok şey var da karakter sınırı yetmez. Bu insan yapısıyla sırf fb değil Türkiye daha çok patinaj çeker. Daha Ali Koç'u yiyeceksiniz.
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