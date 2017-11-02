Hubocan’a özel idman
RIZA Çalımbay'ın göreve gelişiyle başlayan ekstra antrenman programı bu kez Tomas Hubocan'a uygulandı. Sabah antrenmanında takımdan yaklaşık bir saat önce sahaya çıkan Hubocan, yaptığı koşunun ardından takımla çalışmaya katıldı.
- 02 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:58
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