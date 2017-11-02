 Hubocan’a özel idman – Fotomaç – 02 Kasım 2017 ;
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    02 Kasım 2017, Perşembe
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    Hubocan’a özel idman

    Hubocan’a özel idman
    RIZA Çalımbay'ın göreve gelişiyle başlayan ekstra antrenman programı bu kez Tomas Hubocan'a uygulandı. Sabah antrenmanında takımdan yaklaşık bir saat önce sahaya çıkan Hubocan, yaptığı koşunun ardından takımla çalışmaya katıldı.
    1. 02 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:58
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