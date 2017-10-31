 Devleri peşine taktı! İşte Fırtına'nın istediği rakam... – Fotomaç – 31 Ekim 2017 ;
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    31 Ekim 2017, Salı
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    Devleri peşine taktı! İşte Fırtına'nın istediği rakam...

    Devleri peşine taktı! İşte Fırtına'nın istediği rakam...

    G.Saray’a maçında futboluyla döktüren Yusuf Yazıcı için Bayern Münih, Milan , Arsenal ve Sevilla hazırda bekliyor...

    G.Saray maçında ortaya koyduğu müthiş futbolla büyük alkış toplayan Yusuf Yazıcı'nın peşini Avrupa'nın devleri bırakmıyor.

    Bayern Münih, Atletico Madrid, Monaco, Milan, Arsenal ve Sevilla daha önce Trabzonspor Yönetimi'ne teklifte bulunmuştu.

    Rakam 13 milyon Euro'ya kadar çıkmıştı. Trabzon, 20 yaşındaki genç yıldızı 20 milyon Euro'dan aşağıya satmak istemiyor.
    1. 31 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 09:18
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