Devleri peşine taktı! İşte Fırtına'nın istediği rakam...
G.Saray’a maçında futboluyla döktüren Yusuf Yazıcı için Bayern Münih, Milan , Arsenal ve Sevilla hazırda bekliyor...
Bayern Münih, Atletico Madrid, Monaco, Milan, Arsenal ve Sevilla daha önce Trabzonspor Yönetimi'ne teklifte bulunmuştu.
Rakam 13 milyon Euro'ya kadar çıkmıştı. Trabzon, 20 yaşındaki genç yıldızı 20 milyon Euro'dan aşağıya satmak istemiyor.
- 31 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 09:18
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Kocaman fiyasko
Toplam 43
Yorum
Kartal Bir beşiktaşlı olarak cidden fenerbahçe taraftarına üzülüyorum. Şu cehennem bir donamadı
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Beşiktaş'tan taraftara önemli uyarı
Toplam 1
Yorum
ordulu52 beşiktaş için çok umutluyum yani bnim canımdan önemli bi takım bi gün vodafone parkta maç seyretmek isterim :)
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Yeni pantolon aldıracağım!
Toplam 1
Yorum
Mr. Black BJK Bu hocanın yönettiği takımın ilk 5'te olması sürpriz değil. Aykut Hoca 3-1'den sonra geriye yaslanmasaydı farka giderdi. Tebrikler
Devleri peşine taktı! İşte Fırtına'nın istediği rakam... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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