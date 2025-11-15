CANLI SKOR ANA SAYFA
Jannik Sinner ATP Finalleri'nde finalde!

Jannik Sinner ATP Finalleri'nde finalde!

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri tekler yarı finalinde İtalyan sporcu Jannik Sinner, Avustralyalı rakibi Alex de Minaur'ü 2-0 yenerek finale adını yazdırdı.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2025 Cumartesi 19:26
Jannik Sinner ATP Finalleri'nde finalde!

İtalya'nın Torino kentindeki Inalpi Arena'da gerçekleştirilen sezonun en önemli turnuvalarından ATP Finalleri'nde tekler yarı final müsabakasında dünya 2 numarası Sinner, 7 numaralı seribaşı De Minaur'ü 7-5 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek finale çıktı.

Diğer yarı final maçında bu gece tek erkeklerde dünya 1 numarası İspanyol Carlos Alcaraz ile 8 numaralı seribaşı Kanadalı Felix Auger-Aliassime karşı karşıya gelecek ve karşılaşmayı kazanan taraf, yarınki final müsabakasında Sinner'in rakibi olacak.

