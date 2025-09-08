CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Tenis İspanyol tenisçi Alcaraz yeniden dünya klasmanının zirvesinde

İspanyol tenisçi Alcaraz yeniden dünya klasmanının zirvesinde

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta İtalyan Jannik Sinner'i 3-1 yenerek şampiyon olan İspanyol Carlos Alcaraz, dünya klasmanında yeniden 1 numaraya yükseldi.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2025 Pazartesi 13:26
İspanyol tenisçi Alcaraz yeniden dünya klasmanının zirvesinde

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP), erkeklerde yeni haftanın klasmanını açıkladı. 22 yaşındaki Alcaraz, Eylül 2023'ten bu yana ilk kez dünya klasmanının ilk sırasına yerleşmeyi başardı.

Kariyerinde 6 grand slam şampiyonluğu bulunan İspanyol tenisçi, 2022 ABD Açık şampiyonluğu sonrası 19 yıl 4 ay ile tarihin en genç 1 numarası olmuş, bugüne kadar toplam 36 hafta listenin zirvesinde yer almıştı.

10 Haziran 2024'te dünya 1 numarası olan İtalyan Sinner ise yerini 65 hafta boyunca korumayı başarmıştı.

Listenin üçüncü sırasında Alman Alexander Zverev yer alıyor.

ZEYNEP SÖNMEZ, YENİDEN 74 NUMARADA

Kadınlar Tenis Birliği (WTA) tarafından açıklanan yeni klasmanda, ABD Açık'ta şampiyonluk ünvanını koruyan Belaruslu Aryna Sabalenka, ilk sırada yer almaya devam etti.

ABD Açık'ta ilk kez ana tabloda mücadele eden ve ikinci turda Ukraynalı Marta Kostyuk'a 2-1 mağlup olan milli tenisçi Zeynep Sönmez, 7 sıra yükselerek yeniden 74 numaraya çıktı.

Milli sporcu, üçüncü tura kadar çıkarak tarihi başarı yakaladığı Wimbledon'ın ardından temmuz ayında klasmanın 74. basamağında yer almış ve kariyerinin en iyi derecesini elde etmişti.

WTA klasmanında Polonyalı Iga Swiatek ikinci, ABD'li Coco Gauff üçüncü sırada bulunuyor.

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
