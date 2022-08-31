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Son şampiyon Emma Raducanu'dan ABD Açık'a erken veda

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta kadınların son şampiyonu Emma Raducanu, Alize Cornet'ye 2-0 yenilerek ilk turda elendi.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2022 Çarşamba 10:46
Son şampiyon Emma Raducanu'dan ABD Açık'a erken veda

New York kentinde düzenlenen ABD Açık Tenis Turnuvası'nın 2. günü, akşam seansındaki maçlarla tamamlandı.

Tek kadınlar ilk tur mücadelesinde, Emma Raducanu (11 numaralı seribaşı) ile dünya 40 numarası Alize Cornet karşı karşıya geldi. Cornet, 6-3'lük setlerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Bir diğer beklenmedik sonuca da Wimbledon şampiyonu Elena Rybakina'yı (25) 2-0'lık (6-4, 6-4) skorla eleyen klasmanın 131. basamağındaki Clara Burel imza attı.

Danielle Collins (19), kariyeri son iki yıldır düşüşte olan 2018 ve 2020 şampiyonu Naomi Osaka'yı 2-0 (7-6, 6-3) mağlup ederek 2. tura yükseldi.

Paula Badosa (4), Belinda Bencic (13) ve 2016 finalisti Karolina Pliskova (22) da yoluna devam etti.

NADAL 1-0'DAN GERİ DÖNDÜ

Sahalardan 6 hafta uzak kalmasına neden olan sakatlığı sonrası form tutmaya çalışan Rafael Nadal (2), erkekler dünya sıralamasının 198. basamağındaki Rinky Hijikata ile karşılaştı.

ABD Açık'ta 4 şampiyonluğu bulunan Nadal, ilk seti 6-4 kaybetmesine rağmen sonraki setleri 6-2, 6-3, 6-3 kazanarak 2. tura çıktı.

Hubert Hurkacz (8), klasmanın 41. sırasındaki Oscar Otte'yi 3-0, Andrey Rublev (9) ise dünya 64'üncüsü Laslo Djere'yi 3-2 yenerek tur atladı.

Jannik Sinner (11), Diego Schwartzman (14), 2014 şampiyonu Marin Cilic (15) ve Borna Coric (25) de 2. tur biletini aldı.



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