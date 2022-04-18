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TEB BNP Paribas Tenis Turnuvası'nda Berfu Cengiz Ana Bogdan ile karşı karşıya gelecek

TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul Kadınlar Tenis Turnuvası'nda milli tenisçi, Berfu Cengiz, elemelerin final maçında Ana Bogdan ile 18 Nisan Pazartesi günü karşı karşıya gelecek.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2022 Pazartesi 11:19
TEB BNP Paribas Tenis Turnuvası'nda Berfu Cengiz Ana Bogdan ile karşı karşıya gelecek

TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul Kadınlar Tenis Turnuvası, eleme maçlarıyla başladı.

Türkiye Tenis Federasyonundan (TTF) yapılan açıklamaya göre, TTF İstanbul Tenis Merkezi'nde gerçekleştirilen turnuvanın eleme maçlarında milli sporcu Berfu Cengiz, Çinli rakibi Yue Yuan'ı 51 dakikada 6-1 ve 6-0'lık setlerle 2-0 yenerek adını elemelerin final turuna yazdırdı.

Türk sporculardan Ayla Aksu, bir diğer Çinli tenisçi Qiang Wang'a 2-0 ( 6-0, 6-2) mağlup olurken, Zeynep Sönmez de Rumen Ana Bogdan'a 2-0 (6-2, 6-1) kaybetti.

Berfu Cengiz, elemelerin final maçında Ana Bogdan ile 18 Nisan Pazartesi günü karşı karşıya gelecek.

Turnuvanın ana tablo maçları ise 18 Nisan Pazartesi günü başlayacak. Dünya 23 numarası Belçikalı Elise Mertens, toprak korttaki turnuvada 1 numaralı seri başı olarak raket sallayacak. Geçen yıl kariyerinin ikinci şampiyonluğunu İstanbul'da elde eden Rumen Sorana Cirstea ise 2 numaralı seri başı olarak yer alacak.

Veronika Kudermetova, Anhelina Kalinina ve Jil Teichmann gibi oyuncuların da yer aldığı organizasyonda 8 farklı ilk 50 oyuncusu mücadele edecek.

Milli tenisçiler Pemra Özgen ve İpek Öz, wild card ile ana tabloda mücadele verecek. Son dönemdeki yükselişi ile Türkiye'nin sıralamadaki 1 numarası konumuna gelen İpek, ilk turda Hollandalı Arantxa Rus ile kozlarını paylaşacak. Pemra Özgen ise elemelerden gelecek bir oyuncu ile eşleşecek.

TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul Kadınlar Tenis Turnuvası, 24 Nisan Pazar günü yapılacak final maçıyla tamamlanacak.

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