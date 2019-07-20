İpek Soylu Çekya'da finalde

Bu sezon ilk kez toprak kortta final mücadelesine çıkacak olan İpek Soylu, bu yıl ki 5'inci tekler şampiyonluğunu kazanmak için mücadele edecek. Soylu, bu yıl Mısır'da iki; Tayland ve Portekiz'de ise bir kez şampiyon olma başarısı göstermişti. Milli tenisçi, final mücadelesinde yarın ev sahibi ülkeden Jesika Maleckova karşı karşıya gelecek.