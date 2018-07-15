Wimbledon'da kazanan Novak Djokovic – Fotomaç – 15 Temmuz 2018
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    Wimbledon'da kazanan

    Wimbledon'da kazanan <a href="/index/novak-djokovic?id=b2d49906-f372-4fab-a3e9-cbe9b23fe253" class="" rel="tag">Novak Djokovic</a>

    tek erkekler finalinde 'ı 3-0 yenen Sırp şampiyon oldu.

    tek erkekler finalinde 'ı 3-0 yenen Sırp şampiyon oldu.

    'nin başkenti 'da düzenlenen sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon erkeklerde şampiyon belli oldu. Finalde Sırp ile ile karşılaştı. Djokovic, Anderson'u setlerde 6-2, 6-2 ve 7-6 yenerek Wimbledon'da 4. kez şampiyon oldu. Djokovic, bu turnuvada daha önce 2011, 2014 ve 2015 yıllarında şampiyonluğa ulaşırken, 2013 yılında ise ikinci olmuştu.
    1. 15.7.2018 18:53
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