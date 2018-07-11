Federer Wimbledon'a çeyrek finalde veda etti – Fotomaç – 11 Temmuz 2018
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    12 Temmuz 2018, Perşembe
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    Federer Wimbledon'a çeyrek finalde veda etti

    Federer Wimbledon'a çeyrek finalde veda etti

    'nin başkenti 'da düzenlenen turnuvanın dokuzuncu gününde tek erkeklerde iki karşılaşması sona erdi.

    Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek erkeklerde Kevin Anderson, 1 numaralı seribaşı 'i 3-2 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

    'nin başkenti 'da düzenlenen turnuvanın dokuzuncu gününde tek erkeklerde iki karşılaşması sona erdi.

    Turnuvanın son şampiyonu 1 numaralı seribaşı , dünya klasmanında 8. sırada yer alan Kevin Anderson ile karşılaştı.

    Karşılaşmaya hızlı başlayan , Anderson karşısında ilk iki seti 6-2 ve 7-6 alarak 2-0 öne geçti. Toparlanan Anderson, sert servislerinin yardımıyla sonraki setleri 7-5 ve 6-4 kazanarak skoru 2-2'ye getirdi. İki oyuncunun birbirine üstünlük kurmakta zorlandığı final setini 13-11 alan Anderson, 4 saat 14 dakika süren karşılaşmayı 3-2 kazanarak büyük sürprize imza attı.

    Wimbledon'da üst üste 34 set kazanan , bu mağlubiyetle serisini bozdu. 32 yaşındaki Anderson ise kariyerinde ilk kez Wimbledon'da yarı finale kaldı. tenisçi, bu turda, Kanadalı Milos Raonic ile ABD'li John Isner arasındaki maçın galibiyle karşılaşacak.

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    1. 11.7.2018 19:54
    2. Güncelleme: 11.7.2018 19:55
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