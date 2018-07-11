Federer Wimbledon'a çeyrek finalde veda etti
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın dokuzuncu gününde tek erkeklerde iki çeyrek final karşılaşması sona erdi.
Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek erkeklerde Kevin Anderson, 1 numaralı seribaşı Roger Federer'i 3-2 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın dokuzuncu gününde tek erkeklerde iki çeyrek final karşılaşması sona erdi.
Turnuvanın son şampiyonu 1 numaralı seribaşı Roger Federer, dünya klasmanında 8. sırada yer alan Güney Afrikalı Kevin Anderson ile karşılaştı.
Karşılaşmaya hızlı başlayan İsviçreli Federer, Anderson karşısında ilk iki seti 6-2 ve 7-6 alarak 2-0 öne geçti. Toparlanan Anderson, sert servislerinin yardımıyla sonraki setleri 7-5 ve 6-4 kazanarak skoru 2-2'ye getirdi. İki oyuncunun birbirine üstünlük kurmakta zorlandığı final setini 13-11 alan Anderson, 4 saat 14 dakika süren karşılaşmayı 3-2 kazanarak büyük sürprize imza attı.
Wimbledon'da üst üste 34 set kazanan İsviçreli Federer, bu mağlubiyetle serisini bozdu. 32 yaşındaki Anderson ise kariyerinde ilk kez Wimbledon'da yarı finale kaldı. Güney Afrikalı tenisçi, bu turda, Kanadalı Milos Raonic ile ABD'li John Isner arasındaki maçın galibiyle karşılaşacak.
- 11.7.2018 19:54
- Güncelleme: 11.7.2018 19:55
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Fransa Hırvatistan final maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Toplam 1
Yorum
YAW HE OKAN cüneyt çakır ingiltereyi tutuyordu resmen maçı tersten izlemişsin galiba :)
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Çağlar için bize teklif gelmedi
Toplam 1
Yorum
qwerz satisdan paymi? kovayi kim alir ki sizde pay alasiniz 10 maca 37 gol
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Gelecek G.Saray’da
Toplam 1
Yorum
austin 1 sezonu kuratracağız die evertona futbolcu yetiştireceğine şu botheim vs gibi oyuncuları bulup geleceğe yatırımı bin kere tercih ederim
Federer Wimbledon'a çeyrek finalde veda etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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