Djokovic yarı finale yükseldi
Wimbledon Tenis Turnuvası'nın 9'uncu gününde erkeklerde Novak Djokovic, Kei Nishikori'yi mağlup ederek Wimbledon'da 8'inci kez yarı finale yükselme başarısı gösterdi.
Wimbledon Tenis Turnuvası'nın 9'uncu gününde erkeklerde Novak Djokovic, Kei Nishikori'yi mağlup ederek Wimbledon'da 8'inci kez yarı finale yükselme başarısı gösterdi.
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın 9'uncu gününde oynanan çeyrek final karşılaşmasında tek erkeklerde 3 kez Wimbledon şampiyonu olan Sırp raket Novak Djokovic, Japon tenisçi Kei Nishikori'yi 6-3, 3-6, 6-2 ve 6-2'lik setlerle 3-1 yenerek tur atlayan taraf oldu.
İki tenisçinin de başa baş mücadele verdiği 2 saat 35 dakika süren karşılaşmanın galibi Djokovic,yarı finalde Rafael Nadal - Juan Martin Del Potro maçının galibiyle karşılaşacak.
- 11.7.2018 19:00
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Fransa Hırvatistan final maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Toplam 1
Yorum
YAW HE OKAN cüneyt çakır ingiltereyi tutuyordu resmen maçı tersten izlemişsin galiba :)
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Çağlar için bize teklif gelmedi
Toplam 1
Yorum
qwerz satisdan paymi? kovayi kim alir ki sizde pay alasiniz 10 maca 37 gol
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Gelecek G.Saray’da
Toplam 1
Yorum
austin 1 sezonu kuratracağız die evertona futbolcu yetiştireceğine şu botheim vs gibi oyuncuları bulup geleceğe yatırımı bin kere tercih ederim
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