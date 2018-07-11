Djokovic yarı finale yükseldi – Fotomaç – 11 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Temmuz 2018, Perşembe
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI         ENGLISH

    Djokovic yarı finale yükseldi

    Djokovic yarı finale yükseldi

    'nın 9'uncu gününde erkeklerde , 'yi mağlup ederek Wimbledon'da 8'inci kez yarı finale yükselme başarısı gösterdi.

    'nın 9'uncu gününde erkeklerde , 'yi mağlup ederek Wimbledon'da 8'inci kez yarı finale yükselme başarısı gösterdi.

    'nin başkenti 'da düzenlenen turnuvanın 9'uncu gününde oynanan çeyrek final karşılaşmasında tek erkeklerde 3 kez Wimbledon şampiyonu olan Sırp raket , Japon tenisçi 'yi 6-3, 3-6, 6-2 ve 6-2'lik setlerle 3-1 yenerek tur atlayan taraf oldu.
    İki tenisçinin de başa baş mücadele verdiği 2 saat 35 dakika süren karşılaşmanın galibi Djokovic,yarı finalde - Juan Martin maçının galibiyle karşılaşacak.

    1. 11.7.2018 19:00
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Djokovic yarı finale yükseldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN