Marsel İlhan'dan erken veda
Tunuslu rakibi Malek Jaziri’ye mağlup olan milli tenisçi Marsel İlhan, TEB BNP Paribas İstanbul Open’a ilk turda veda etti.
Bu müsabakanın ardından korta çıkan bir diğer milli raket Cem İlkel ise Avustralyalı Bernard Tomic ile ortaklık kurduğu çiftler kategorisinde turun uzağında kaldı. İlkel-Tomic ikilisi, Britanyalı 4 numaralı seri başları Ken-Neal Skupski'ye 7-5, 6-1'lik setlerle kaybetti.
?Esenyurt'taki organizasyonun üçüncü gününde yarın Tuna Altuna ve Anıl Yüksel, çiftler birinci tur maçlarını oynayacak. Altuna-Yüksel tandemi, turnuvanın 1 numaralı seri başı ekibi Ben McLachlan-Nicholas Monroe önünde çeyrek final bileti almaya çalışacak.
- 1.5.2018 23:22
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Trabzonspor taraftarlarının Şenol Güneş aşkı!
Toplam 2
Yorum
erol hoca doğru trabzona yakısır.tolga da trabzona yakısır.bir bjk taraftarı olarak samimi görüsüm.
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Basel’den Eren Derdiyok’a kanca
Toplam 2
Yorum
hagi10 satın bunu yerine umut bozoku alın
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Yenilginin sorumlusu Şenol Güneş mi?
Toplam 1
Yorum
Ankaralı Böyle korkak ve beceriksiz bir düzenle oynatan herhalde Şenol hocaydı. Yenilginin baş sorumlusu kendisidir. Ben değilim
Marsel İlhan'dan erken veda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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