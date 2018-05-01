Marsel İlhan'dan erken veda – Fotomaç – 01 Mayıs 2018
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    01 Mayıs 2018, Salı
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    'dan erken veda

    Marsel İlhan'dan erken veda

    Tunuslu rakibi ’ye mağlup olan milli tenisçi , TEB BNP Paribas ’a ilk turda veda etti.

    TEB BNP Paribas 'da wildcard ile mücadele veren , ilk turda karşılaştığı Tunuslu 'ye yenildi. Garanti Koza Park'ta seyirci karşısına çıkan İlhan, 52 dakika süren maçtan 6-1, 6-2 mağlup ayrılarak turnuvaya veda etti.

    Bu müsabakanın ardından korta çıkan bir diğer milli raket ise Avustralyalı Bernard Tomic ile ortaklık kurduğu çiftler kategorisinde turun uzağında kaldı. İlkel-Tomic ikilisi, Britanyalı 4 numaralı seri başları Ken-Neal Skupski'ye 7-5, 6-1'lik setlerle kaybetti.

    ?'taki organizasyonun üçüncü gününde yarın Tuna Altuna ve Anıl Yüksel, çiftler birinci tur maçlarını oynayacak. Altuna-Yüksel tandemi, turnuvanın 1 numaralı seri başı ekibi Ben McLachlan-Nicholas Monroe önünde çeyrek final bileti almaya çalışacak.
    1. 1.5.2018 23:22
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