Xiaomi'nin yeni telefonu 12T Pro'nun özellikleri belli oldu! Piyasaya iddialı giriş yapacak...

Android işletim sistemli telefonlardan en çok tercih edilen Xiaomi, Xiaomi 12T Pro ve Xiaomi 12T modellerini Ekim ayı ortalarında piyasaya sürmeyi hedeflerken, telefonun özellikleri sızdırıdı. Xiaomi 12T Pro'nun en dikkat çeken özelliklerinden biri de kamerası oldu. İşte Xiaomi 12T Pro'nun özellikleri...
XIAOMI 12T PRO ÖZELLİKLERİ NE?
- 120Hz yenileme hızı
- Corning Gorilla Glass 5 koruması
- 6.67 inç AMOLED ekran
- 8GB RAM ve 256GB'a kadar dahili depolama
- Xiaomi 12T'nin 108 MP arka ana kamera
- 8 megapiksel ultra geniş açı
- 2 megapiksel makro lens
- 20 megapiksellik bir selfie kamerası
- 8GB RAM
- 2.712 x 1.220 piksel çözünürlük
- 120W hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAh batarya