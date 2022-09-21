Xiaomi'nin yeni telefonu 12T Pro'nun özellikleri belli oldu! Piyasaya iddialı giriş yapacak...

Android işletim sistemli telefonlardan en çok tercih edilen Xiaomi, Xiaomi 12T Pro ve Xiaomi 12T modellerini Ekim ayı ortalarında piyasaya sürmeyi hedeflerken, telefonun özellikleri sızdırıdı. Xiaomi 12T Pro'nun en dikkat çeken özelliklerinden biri de kamerası oldu. İşte Xiaomi 12T Pro'nun özellikleri...

XIAOMI 12T PRO ÖZELLİKLERİ NE?