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09 Haziran 2020, Salı
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İşte 'in tanıtılacağı tarih! Sony açıkladı...

İşte Playstation 5'in tanıtılacağı tarih! Sony açıkladı...

Dünyaca ünlü oyun konsolu Playstation'ın en yeni sürümü olan 'in tarihi ertelenmişti. Sony yeni tanıtım tarihini açıkladı. Peki, Playstation 5 ne zaman tanıtılacak?

Tüm dünyanın merakla beklediği tüm detaylarıyla beraber 4 Haziran tarihinde tanıtılacaktı. Ancak ABD'de yaşanan olaylar nedeniyle etkinlik ertelendi. 5'in tanıtılacağı tarihi sosyal medyadan yaptığı paylaşımla açıkladı.

PLAYSTATİON 5 NE ZAMAN TANITILACAK?

Yapılan paylaşımda 11 Haziran tarihinde (Türkiye saati ile 23:00) Playstation 5'in tanıtılacağı açıklandı. Yapılacak etkinlikte tüm detaylarıyla yeni konsolun tanıtılacağı ve oyunlar hakkında bilgi verileceği düşünülüyor.

  1. 09.06.2020
  2. Güncelleme: 09.06.2020 18:16
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