Trabzonspor, İstanbul’a gitti
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 27’nci haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maç için İstanbul’a gitti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde saat 10.00'da basına kapalı olarak gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo mavililer, saat 13.00'te tarifeli uçakla İstanbul'a hareket etti.
Trabzonspor'un İstanbul kafilesinde Onur, Uğurcan, Arda, Pereira, Kamil, Uğur, Mustafa, Hubocan, Hüseyin, Samican, Abdurrahim, Novak, Batuhan, Kucka, Yusuf, Sosa, Okay, Olcay, Abdülkadir, Rodallega, N'Doye ve Burak olmak üzere toplam 22 oyuncu bulunurken, sakat olan Esteban, Durica, Bero ve Castillo'nun yanı sıra kart cezalısı Onazi kafilede yer almadı.
- 31 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 13:23
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F.Bahçe Başkanı Yıldırım'dan tarihi açıklama: Onurla ve gururla adayım
Toplam 7
Yorum
Recep Duymaç Sn.Aziz Başkan aday olabilirsiniz ama Sn.Ali Koç Başkan adayı diye kulüp bölünmüyor inşallahda kazanır FBmizin gençlere ihtiyacıvarunutmayın
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Menajerlere servet ödedi
Toplam 2
Yorum
celal malıye malı suclar savcılık goreve sadece pepe nın menajerıne 1 mılyon eur odeyen bunuda dıle getıren bjk nasıl 75000 eur oder goste
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Varsa yoksa Avrupa
Toplam 1
Yorum
minto türkiye liginde ne yaptınız da avrupada napacaksınız
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