Trabzonspor, İstanbul’a gitti – Fotomaç – 31 Mart 2018
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    31 Mart 2018, Cumartesi
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    , ’a gitti

    Trabzonspor, İstanbul’a gitti

    , ’in 27’nci haftasında deplasmanda ile oynayacağı maç için ’a gitti.

    'nde teknik direktör yönetiminde saat 10.00'da basına kapalı olarak gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo mavililer, saat 13.00'te tarifeli uçakla 'a hareket etti.

    'un İstanbul kafilesinde Onur, Uğurcan, Arda, Pereira, Kamil, Uğur, Mustafa, Hubocan, Hüseyin, Samican, Abdurrahim, Novak, Batuhan, Kucka, Yusuf, Sosa, Okay, Olcay, Abdülkadir, Rodallega, N'Doye ve Burak olmak üzere toplam 22 oyuncu bulunurken, sakat olan Esteban, Durica, Bero ve Castillo'nun yanı sıra kart cezalısı Onazi kafilede yer almadı.

    1. 31 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 13:23
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