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Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden 'na ziyaret

Türkiye Milli (TMOK) yetkilileri, olimpiyat elemelerine katılacak Erkek 'nın Yüzme Havuzu'nda devam eden hazırlık kampını ziyaret etti.

Sutopu Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2021 Cuma 16:11
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden Sutopu Milli Takımı'na ziyaret

Türkiye Milli (TMOK) yetkilileri, olimpiyat elemelerine katılacak Erkek 'nın Yüzme Havuzu'nda devam eden hazırlık kampını ziyaret etti.

Türkiye Sutopu Federasyonundan yapılan açıklamada, "Kovid-19 tedbirleri doğrultusunda sağlık taramaları yapılarak kampa giren sporcularımızın çalışmalarıyla yakından ilgilenen Olimpiyat Komitesi, Başantrenörümüz 'dan milli takımımızın çalışmaları hakkında bilgi aldı." denildi.

, 14-21 Şubat tarihlerinde 'nın kentinde düzenlenecek olimpiyat elemelerinde mücadele edecek.



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