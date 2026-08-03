Dadaş gaza bastı

Transferde Nihad Mujakiç, Ertuğrul Taşkıran ve Gyrano Kerk'i kadrosuna katan Erzurumspor FK'da, bugünden itibaren hareketli günler yaşanacak. Ligin başlamasına iki hafta kala eksik bölgelerine takviye yapabilmek için "gaza" basacak olan Mavi Beyazlılar, en az 3 transferi daha bitirmeyi amaçlıyor. Öte yandan, Erzurum temsilcisi, bugün saat 17.30'da Alanyaspor ile hazırlık maçı yapacak.
Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2026 06:50
Transferde Nihad Mujakiç, Ertuğrul Taşkıran ve Gyrano Kerk'i kadrosuna katan Erzurumspor FK'da, bugünden itibaren hareketli günler yaşanacak. Ligin başlamasına iki hafta kala eksik bölgelerine takviye yapabilmek için "gaza" basacak olan Mavi Beyazlılar, en az 3 transferi daha bitirmeyi amaçlıyor. Öte yandan, Erzurum temsilcisi, bugün saat 17.30'da Alanyaspor ile hazırlık maçı yapacak.