Juan CSKA Moskova'ya

Rus devi CSKA Moskova, Göztepe'nin Brezilyalı yıldızı Juan'ı kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor. İlk görüşmelerde oyuncunun şartları hakkında bilgi alan Rus temsilcisinin, uygun şartların oluşması halinde transferi kısa süre içinde sonuçlandırmayı hedeflediği belirtildi. 24 yaşındaki sambacı için 18 milyon euro bonservis bedeli belirleyen yönetimin, bu rakama ulaşılması halinde transfere onay vermeye sıcak baktığı ifade edildi. Ancak CSKA'nın bonservis bedelini yüksek bulduğu ve pazarlıkların sürdüğü kaydedildi.