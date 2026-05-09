Ligin dibi alev alev

Trendyol Süper Lig'de bitime bir hafta kala düşme korkusu yaşayan takımlar için kritik bir gün yaşanacak. Son 7 sıradaki ekiplerin kaderini belirleyecek maçlar, bugün saat 20.00'de aynı anda başlayacak. Fatih Karagümrük bugün Kocaelispor deplasmanına konuk oluyor. Sezon boyunca 32 maçta sadece 6 kez kazanan ve 24 puanla son sırada yer alan İstanbul ekibi, puan kaybı yaşaması halinde resmen Süper Lig'e veda edecek.

KRİTİK MAÇLAR

29 puanlı Eyüpspor, evinde Rizespor'u ağırlarken; 28 puanlı Gençlerbirliği ise Kasımpaşa'yı konuk edecek. Düşme hattındaki bir diğer ekip 29 puanlı Antalyaspor ise İstanbul'da, şampiyonluğa çok yakın olan Galatasaray'ın karşısına çıkacak. 27 puanı olan ve 17. sırada yer alan Kayserispor da Alanyaspor'a konuk olacak. Eyüpspor, Gençlerbirliği ve Antalyaspor haftayı galibiyetle kapatır Kayserispor da kaybederse sarı-kırmızılılar bitime 1 hafta kala küme düşecek.

GENÇLERBİRLİĞİ'Nİ KORKUTAN SENARYO

28 puanla 16. sırada yer alan Gençlerbirliği, küme düşme hattında bulunuyor. Bu hafta Antalyaspor, Galatasaray'ı, Eyüpspor da Rizespor'u mağlup ederse iki takım 32 puana çıkacak. 28 puanda olan Gençlerbirliği ise Kasımpaşa'ya kaybederse, kırmızı karalar bir anda bitime bir hafta kala küme düşecek.