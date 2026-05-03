Ya tamam ya devam

Trendyol Süper Lig'de bitime 3 hafta kala final gibi maçta bugün 14. sıradaki Gençlerbirliği'ni ağırlayacak olan son sıradaki Fatih Karagümrük, kazanamazsa Süper Lig'e veda eden ilk takım olacak. 28 puanlı başkent ekibine ilk yarıda 3-0 mağlup olan 21 puandaki kırmızı-siyahlılar, ikili averajı da renktaşına kaptıracak. Süper Lig'de düşme hattının hemen üzerinde yer alan bir diğer 28 puanlı takım olan 15. basamaktaki Eyüpspor karşısında da ilk yarıda berabere kalan ve sahasında mağlup olan Karagümrük, ikili averajı da rakibine verdi. İstanbul temsilcisi, Gençlerbirliği'ni mağlup ederek Trendyol Süper Lig'de kalma umudunu son 2 haftaya taşımak istiyor. Karagümrük'te kaleci Grbic ile Esgaio, sarı kart görürlerse gelecek hafta oynanacak olan Kocaelispor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek. Kümede kalma mücadelesi veren Gençlerbirliği de son sıradaki rakibini mağlup ederek kalan iki haftaya umutlu girmek istiyor.

G.BİRLİĞİ'NDE TEK EKSİK VAR

Gençlerbirliği'nde bugün oynanacak olan kritik Fatih Karagümrük maçı öncesinde tek eksik bulunuyor. 24 yaşındaki Boşnak orta saha Dal Varesanovic, sakatlığı nedeniyle Fatih Karagümrük karşısında forma giyemeyecek. Kart cezasını tamamlayan 28 yaşındaki Sloven stoper Zan Zuzek ise teknik direktör Volkan Demirel'in görev vermesi durumda sahadaki yerini alabilecek.