Kayseri’de final gibi maç

Kayserispor ile Eyüpspor bugün final gibi maçta Kayseri'de kozlarını paylaşacak. Eyüpspor, 28 puanla ve averajla hemen düşme hattının üzerinde 15. sırada. Geçen hafta evinde Gaziantep FK'yi 3-0 ile geçen İstanbul temsilcisi, düşme hattındaki rakibini yenerek rahat bir nefes almayı hedefliyor. Kayserispor ise evinde kazanarak, umutlarını son iki haftaya taşımak amacında.
Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2026 06:50
