Ziraat Türkiye Kupası
Gol sesi çıkmadı

Gol sesi çıkmadı

Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki takım G.Birliği ve Kayseri Ankara’da karşı karşıya geldi. Müsabaka 0-0 sona erdi

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2026 Pazartesi 06:50
Gol sesi çıkmadı

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Gençlerbirliği ile Kayserispor, Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. 56. dakikada ceza yayının önünde topla buluşan Chalov'un ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Makarov, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Heyecandan çok temkinli bir oyunun hakim olduğu maçta iki taraf da gol sevinci yaşayamadı.

ÜMİT ÖZTÜRK VE VAR İSYANI

Sarı-kırmızılılar, maç sonrası hakem Ümit Öztürk ve karşılaşmanın VAR ekibini hedef alan bir yazılı açıklamada bulundu. "Kayserispor sahada mücadele ederken masa başında puan kaybetmeye razı olmayacaktır" ifadeleri kullanıldı.

