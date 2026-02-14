Jo'dan Kore gazisine ziyaret

Konyaspor'un Güney Koreli oyuncusu Jinho Jo, Konya'da yaşayan 96 yaşındaki Kore gazisi İhsan Damdam'ı evinde ziyaret etti. Ziyaret sırasında gazinin hatıralarını dinleyen genç oyuncu, iki ülke arasındaki kardeşliğin kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını ifade etti. Samimi sohbetin ardından hatıra fotoğrafı çekilirken, ziyaret hem spor hem de vefa açısından anlamlı bir buluşma olarak değerlendirildi.