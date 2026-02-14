Gaziantep FK için kritik viraj

Daha önce Gaziantep FK'da görev yapan Selçuk İnan'ın çalıştırdığı Kocaelispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan kırmızı-siyahlılar bu maçın hazırlıklarına yoğun tempoda devam ediyor. Burak Yılmaz yönetimindeki kırmızı-siyahlılar Pazar günü deplasmanda Kocaelispor ile çok kritik bir maça çıkacak. 28 puanla 8. sırada bulunan Gaziantep 1 puan gerisindeki Kocaelispor ile önemli bir karşılaşmaya çıkacak.