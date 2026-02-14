Küme düşme hattında yer alan Zecorner Kayserispor'da teknik direktör Radomir Djalovic ile yollar ayrılıyor. Tarafların, sözleşme fesih konusunda anlaşmak üzere oldukları öğrenildi. Djalovic, sarıkırmızılı takımla ligde çıktığı 13 karşılaşmada; 7 mağlubiyet, 4 beraberlik ve 2 galibiyet alarak 10 puan topladı. Sarı-kırmızılılar yarınki Göztepe deplasmanında Djalovic'in yerine yardımcı antrenörle maça çıkmayı planlıyor.