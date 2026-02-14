Başakşehir Kartal’a hazır

Başakşehir FK, yarın akşam Beşiktaş ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı taktik antrenmanıyla sürdürdü. Teknik Direktör Nuri Şahin Beşiktaş'ın maçlarını adeta elekten geçirip zayıf ve kuvvetli yönlerini oyuncularına ezberletti. Şahin, oyuncularını sık sık uyararak özellikle defansta yapacakları en küçük bir hatanın bile kendilerine pahalıya mal olacağını belirterek çok dikkatli olmalarını söyledi.