Antalya şov

Antalyaspor, Samsunspor'u ağırladığı karşılaşmadan net bir galibiyetle ayrıldı. Ev sahibi ekip, rakibini 3-1 mağlup etti. Antalyaspor'un gollerini 6. ve 22. dakikalarda Samuel Ballet, 72. dakikada ise Nikola Storm atarken. Konuk ekibin tek golü ise 90. dakikada Olivier Ntcham penaltıdan kaydetti. Geçtiğimiz hafta ligin son sırasında yer alan Karagümrük'e yenilerek taraftarlarını üzen Sami Uğurlu'nun öğrencileri, bu galibiyetle moral buldu. Maçın ilk golünde asist yapan Ramzi Safuri, bu sezon 5 asist ile takımının en çok gol pası veren oyuncusu konumunda.

KÖTÜ GİDİŞAT SÜRÜYOR

Ara transfer döneminde Elayis, Yalçın, İrfan Can ve Assoumou gibi isimlerle kadrosunu önemli ölçüde güçlendiren Samsunspor, Thomas Reis yönetiminde beklenen çıkışı bir türlü yakalayamadı. Son 10 haftada yalnızca 1 galibiyet alabilen Karadeniz ekibi, topladığı 30 puanla ligde 7. sırada yer aldı. Şimdi gözler, ligdeki kötü gidişata bir nebze moral katmak için Shkendija deplasmanında alınacak olumlu sonuca çevrilmiş durumda.

İLK GOLLERİ

Antalyaspor'un İsviçreli yıldızı Samuel Ballet, Süper Lig'de forma giydiği 14 maçta ilk gollerini Samsunspor filelerine gönderdi. 24 yaşındaki sağ kanat, Türkiye Kupası'nda da 1 gol kaydetti.

KONFERANS LİGİ'NDE AVANTAJ ARAYACAK

Samsunspor, Perşembe günü kritik bir Avrupa sınavına çıkacak. Kırmızı Şimşekler, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Kuzey Makedonya temsilcisi Shkendija ile karşı karşıya gelecek. Kırmızı-beyazlılar, Avrupa yolculuğunu sürdürebilmek için Makedon temsilcisinden avantajlı bir sonuç almak istiyor.

CEZASI 2 MAÇA İNDİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Hesap.com Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu'nun cezasında indirim yaptı. TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre kurul, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun 3 resmi maçtan men cezasında indirime giderek tecrübeli teknik adamın cezasını 2 karşılaşmaya düşürdü. Kurul ayrıca maddi cezayı da 80 bin liradan 53 bin 334 liraya indirerek kararı onadı.

ÖRENÇ TAM NOT ALDI

Antalyaspor'da teknik direktör Sami Uğurlu'nun cezalı olduğu maçta takımın başına geçen yardımcı hoca Mehmet Ender Örenç, sahaya sürdüğü futbolla büyük beğeni topladı. Trabzonspor maçında kırmızı kart gören ve cezası nedeniyle kenarda yer alamayan Sami Uğurlu'nun yokluğunda sorumluluğu devralan 32 yaşındaki Örenç, özellikle taktikleriyle, oyuncu değişikliklerindeki zamanlaması ve oynattığı futbolla taraftarlarından tam not aldı.