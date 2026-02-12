Süper Lig’den 10 kulüp PFDK’lik

TFF Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 10 kulübü PFDK'ye sevk etti. Çeşitli sebeplerden dolayı Başakşehir, Beşiktaş, Ç.Rizespor, Eyüp, Fenerbahçe, Galatasaray, Kayseri, Kocaeli, Samsunspor ve Trabzonspor, disipline gönderildi. Kasımpaşa maçında kırmızı kart gören Gaziantep FK forması giyen Camara da kural dışı hareket sebebiyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildi.