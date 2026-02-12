Konyaspor kenetlendi

Ligde 11 maçtır kazanamayan Konyaspor, alt tarafı yakından ilgilendiren maçta Alanyaspor'a konuk olacak. Yeni teknik direktörü İlhan Palut yönetiminde evinde ilk maçında Göztepe'yle berabere kalan Anadolu Kartalı, Alanya'dan puan ya da puanlarla dönmenin hesaplarını yapıyor. Yeşil-beyazlı camia, zorlu maç öncesinde kenetlendi.