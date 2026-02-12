Kocaelispor’da G.Antep mesaisi

Kocaelispor, ligde ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yenildiği G.Antep FK'ye bileniyor. Teknik direktör Selçuk İnan, evlerinde ağırlayacakları kırmızı- siyahlılar karşısında şanssızlıklarını kırmak istediklerini söyledi. İnan, "Geçmişte kaybettiğimiz maçlarla ilgilenmiyoruz diyemem, ders çıkarmak lazım. Güçlü ve zayıf yönlerini çalışacağız. Evimizde inşallah kazanan biz oluruz" dedi.
