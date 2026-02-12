Kayserispor’da Onugkha krizi!

Süper Lig'de 7 maçtır kazanamayan ve son 4 maçından da puansız ayrılan düşme hattındaki Kayserispor'da bir problem de yeni golcüsünden çıktı. Performansı nedeniyle Kocaelispor maçı kadrosuna alınmayan Rus golcü Onugkha, sarı-kırmızılıların sosyal medya hesaplarını takipten çıktı. 30 yaşındaki tecrübeli golcünün bu hareketi, taraftarların tepkisini çekti.