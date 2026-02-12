Kayserispor’da Onugkha krizi!

Süper Lig'de 7 maçtır kazanamayan ve son 4 maçından da puansız ayrılan düşme hattındaki Kayserispor'da bir problem de yeni golcüsünden çıktı. Performansı nedeniyle Kocaelispor maçı kadrosuna alınmayan Rus golcü Onugkha, sarı-kırmızılıların sosyal medya hesaplarını takipten çıktı. 30 yaşındaki tecrübeli golcünün bu hareketi, taraftarların tepkisini çekti.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.