Gençlerbirliği Rize’ye bilendi

Fenerbahçe deplasmanından mağlubiyetle ayrılan Gençlerbirliği, bu hafta sahasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Yarı sahada oynanan çift kale maçla tamamlanan antrenmanda, futbolcuların hırslı çalışması teknik heyetin yüzünü güldürdü. Kırmızı-siyahlılar, Çaykur Rizespor karşılaşması hazırlıklarını, bugün yapacağı idmanla sürdürecek.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.